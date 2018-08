Se fosse um país, Apple seria a 16ª maior economia do mundo

Companhia fundada por Steve Jobs vale o mesmo que o PIB da Indonésia e metade da riqueza produzida no Brasil

A Apple atingiu, na tarde desta quinta-feira (3), a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado na Bolsa de Nova York.



Se fosse um país, a companhia fundada por Steve Jobs seria a 16ª maior economia do mundo, lugar ocupado atualmente pela Indonésia, cujo PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) é de US$ 1 trilhão.