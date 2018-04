Dia do Livro: Saraiva, Livraria Cultura e Fnac oferecem descontos de até 70%

Data é comemorada na próxima segunda-feira (23), mas as promoções já estão disponíveis nos sites das livrarias

Para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 de abril, quatro lojas online já estão oferecendo promoções de até 70% em livros físicos e digitais.



Para conseguir as ofertas, será necessário baixar os cupons de desconto no site Cuponomia. Os códigos promocionais estão sujeitos a expiração sem aviso prévio.



A Livraria Cultura oferece um cupom de 25%, a Fnac tem um cupom de 30%, a Saraiva disponibiliza promoções de até 70%, além de um cupom com 20% de desconto extra na compra de livros.



No Submarino é possível ganhar 20% de desconto (também só em livros). O frete é gratuito para o Sul e Sudeste nas compras acima de R$99 e para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste nas compras acima de R$139.



As promoções serão ativadas por meio da aplicação do cupom na loja online, na opção de código promocional.