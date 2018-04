Santander reduz taxa para financiamento da casa própria

Taxa das linhas do SFH caiu de 9,49% para 8,99% ao ano, é acessível aos clientes do banco e vai vigorar até 31 de julho

Dez dias depois da Caixa Econômica Federal baixar os juros de seus financiamentos imobiliários, de 10,25% para 9% ao ano, nas linhas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o Santander Brasil anunciou nesta quarta-feira (25) corte de juros nas suas linhas desse segmento de crédito, que utilizam recursos da poupança.

O banco, que tinha baixado a taxa do crédito para a casa própria em junho do ano passado, de 9,99% para 9,49%, cortou novamente os juros, agora para 8,99% ao ano. A taxa para operações da Carteira Hipotecária (CH) foi reduzida a 9,49%.



No SFH, estão enquadrados os imóveis residenciais de até R$ 800 mil para todo o país, exceto para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, cujo limite é de R$ 950 mil.

As novas taxas vão vigorar desta quarta-feira (25) até 31 de julho, e valem exclusivamente para os clientes pessoa física do banco. Depois disso, a instituição vai avaliar a conjuntura para decidir se mantém o juro nesse patamar, reduz mais, ou eleva as taxas.

"O crédito imobiliário é um segmento estratégico para nós e a taxa vai se manter até o final de julho, porque o futuro da curva de juros no país passa pelo processo eleitoral. E nós não estamos aqui para adivinhar o que vai acontecer. Não é papel da indústria financeira", diz o presidente do Santander, Sérgio Rial, em nota.

Nos três primeiros meses do ano, a carteira de crédito imobiliário do banco para pessoas físicas atingiu R$ 29,1 bilhões, alta de 7,6% ante o mesmo período de 2017 e liderou o ranking de financiamento à aquisição de imóveis com da poupança, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).