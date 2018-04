Santander anuncia alta de 10% de lucro no 1º trimestre de 2018

No Brasil, maior mercado do banco espanhol, o aumento de lucro atribuído foi de 7%

O banco espanhol Santander anunciou, nesta terça-feira (24), uma alta de 10% do lucro no primeiro trimestre de 2018, a 2,054 bilhões de euros.

"Em euros constantes, ou seja, excluído o impacto das taxas de câmbio, o lucro atribuído aumenta 22% na comparação anterior pelo forte crescimento de Brasil, Espanha e México", afirmou o banco.

O resultado foi alcançado apesar do impacto da taxa de câmbio no Brasil e dos resultados ruins no Reino Unido, informou a empresa.

"No Brasil, o lucro atribuído aumentou 7%, a 677 milhões de euros (+27% em euros constantes)", afirma o comunicado.

Sem considerar as taxas de câmbio, o Brasil é o maior mercado do Santander (27% do lucro líquido), à frente da Espanha (18%) e do Reino Unido (13%).