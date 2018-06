Saiba onde investir o dinheiro do PIS/Pasep

Dívidas, CDBs e Tesouro Direto são os melhores destinos dos recursos, que serão liberados até dia 28 de setembro

O governo liberou o saque das contas inativas do PIS/Pasep para todas as idades, cujo pagamento será feito pela Caixa (PIS) e pelo Banco do Brasil (Pasep) até dia 28 de setembro, conforme calendário anunciado.



Em média, cada cotista vai receber R$ 1.370, segundo o Ministério do Planejamento.

Com a recente turbulência dos mercados, quando se viu o dólar encostar em R$ 4, especialistas em finanças recomendam que é preciso planejar cuidadosamente o que fazer com os recursos.



Para Ricardo Teixeira, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), quem tem dívidas deve quitá-las, priorizando as mais caras, como cartão de crédito e cheque especial. Isso porque nenhum investimento vai render mais do que a taxa de juros de uma dívida.



Caso o cotista não tenha débitos, a orientação é usar o dinheiro para fazer um fundo de emergência, para gastos inesperados. Segundo a planejadora financeira Annalisa Dal Zotto, o ideal é que o valor da reserva seja equivalente a, pelo menos, três salários. Esses recursos devem ser aplicados em investimentos que tenham liquidez diária, como a poupança ou em títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Selic.



Cautela é essencial

Para quem não tem dívidas e já tenha um fundo de emergência, a dica é investir o valor. Mas em um cenário de volatilidade como o atual, o principal conselho é não aplicar os recursos em investimentos muito arriscados, ao menos no curto prazo.



A prioridade, portanto, devem ser investimentos de alta liquidez, como os usados na reserva de emergência.



Já para quem já tem um objetivo de médio e longo prazo definido, como criar uma reserva para uma viagem ou a aposentadoria, a dica é investir em CDBs (Certificados de Depósito Bancário), que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), ou títulos do Tesouro prefixados atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA.



Como a greve dos caminhoneiros e a alta do dólar fizeram a probabilidade da inflação aumentar, a remuneração paga por títulos atrelados à inflação subiu.