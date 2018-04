Rival chinesa do Spotify prepara estreia em Bolsa

Tencent Music espera captar US$ 25 bilhões de dólares com venda de ações da empresa

A Tencent Music, rival do Spotify, ainda está a estudando em qual Bolsa irá cotar suas ações, mas a hipótese mais provável será a de Nova York, tal como a sua rival sueca, que estreou no início deste mês de abril, informou o "The Wall Street Journal".



A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da empresa chinesa deverá ocorrer no segundo semestre deste ano, diz o jornal americano.



A Tencent Music detém uma participação no Spotify, que vale € 1,950 bilhões, após um acordo entre as duas empresas firmado no final de 2017. Ele visava dar maior exposição a cada uma das empresas nos respectivos mercados.



Em dezembro, a Tencent Music estava avaliada em apenas US$ 12,5 bilhões, mas jornal refere que a entrada em Bolsa poderia duplicar o valor da empresa chinesa de streaming de música. A confirmarem-se estes valores, este seria um dos maiores IPO de sempre no setor tecnológico.



A Tencent Music é detida majoritariamente pela Tencent Holdings, um gigante tecnológico chinês que detém as plataformas online WeChat e QQ. A Tencent Music detém os três apps musicais mais populares na China: a QQ Music, Kugou e WeSing.

O Spotify optou por não emitir novas acções para o seu IPO, recorrendo a uma entrada direta. Na estreia, a empresa foi avaliada em US$ 29,55 bilhões.



Desde então, os títulos da Spotify desvalorizaram e encerraram na passada sexta-feira nos US$ 158,45, o que correspondia a um valor de mercado de US$ 28,22 bilhões.