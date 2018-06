Ritmo de contratação será mais lento no 3° trimestre

Nas microempresas, aquelas com até 10 funcionários e nas pequenas (de 10 a 49 funcionários), a disposição para a demissão é mais alta, de 10% e 9%, respectivamente.



Para o presidente do ManpowerGroup Brasil, Nilson Pereira, a queda na intenção de abrir novos postos de trabalho no terceiro trimestre é reflexo da incerteza em relação à economia e da proximidade da eleição presidencial de outubro.



"Muitos empregadpres aparentemente estão adotando uma cautela e irão segurar a definição de novas contratações até à definição dos resultados das eleições. Com isso, oito em cada empregador disseram que planejam manter seus atuais níveis de contratação até ao fim de setembro".



Segundo o levantamento, a previsão de alta de emprego é maior em Minas Gerais Na contramão, no Rio, a expectativa é negativa. Os setores de finanças, seguros e imobiliário são os mais otimistas.



Ranking global

Com a queda, o Brasil está nas últimas colocações entre os que mais devem gerar emprego de julho a setembro. De 44 países no ranking, o Brasil ocupa a 38ª posição.



Croácia é o mercado de trabalho mais aquecido para o terceiro trimestre, seguido do Japão e de Taiwan. Na lanterna global, aparece a Itália, seguida de Panamá e de Espanha.

