Retiradas do PIS/Pasep batem recorde no primeiro dia de saque

Ao todo, 144.409 cotistas resgataram R$ 196,2 milhões nesta segunda-feira (18)

As retiradas das contas inativas dos Programas de Integração Salarial (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) bateram recorde no primeiro dia de saques para trabalhadores com mais de 57 anos.



Segundo o Ministério do Planejamento, 144.409 cotistas sacaram R$ 196,2 milhões nesta segunda-feira (18). O número é o maior para um dia, desde que começou a flexibilização dos saques, em setembro do ano passado.



Desse total, R$ 162,6 milhões foram sacados de 119,6 mil cotas na Caixa Econômica Federal, que administra o PIS (destinado a trabalhadores da iniciativa privada). No Banco do Brasil, responsável pelo Pasep (servidores públicos e trabalhadores de estatais), as retiradas somaram R$ 33,6 milhões em 24.809 cotas.



A primeira fase vai até dia 29 deste mês e abrange quem tem de 57 a 59 anos e trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1998.



Na segunda fase, em 8 de agosto, clientes do Banco do Brasil e da Caixa receberão o valor em crédito na conta. De 14 de agosto a 28 de setembro o pagamento estará disponível para todo o público.



Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta.



No segundo semestre do ano passado, o governo já tinha enviado ao Congresso duas MPs reduzindo a idade para o saque a partir de 60 anos, sem alterar as demais hipóteses de acesso a esses recursos.



Pelas contas do governo, 28,7 milhões de pessoas serão beneficiadas. Em cifras, são R$ 34,3 bilhões disponíveis para saque. Isto porque 3,6 milhões de pessoas já resgataram R$ 5 bilhões em recursos dos dois programas.



Esperar para sacar em agosto é vantajoso

Especialistas em finanças recomendam aos cotistas que não tiverem dívidas aguardar para resgatar os valores apenas em agosto.



Nesse mês, as contas já vão ter sido reajustadas. O governo calcula que o ganho pode ficar entre 8% e 10% maior. Ou seja, quem tinha R$ 1 mil para receber, se retirar esse valor em agosto vai receber de R$ 1.080 a R$ 1.100.



Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites www.caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep.