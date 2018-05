Resultado do PIB surpreende, mas greve deve frustrar segundo trimestre

O mercado recebeu bem a divulgação do crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em um país) no primeiro trimestre deste ano. O ritmo de retomada, no entanto, será afetado pela greve dos caminhoneiros, que praticamente parou o país desde a semana passada.

Os economistas ainda não conseguem fazer uma previsão precisa de qual será o impacto da greve, que paralisou as indústrias do país, afetou as exportações, atingiu comércio e construção civil e provocou perdas na agropecuária.