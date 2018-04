Renda dos mais ricos de São Paulo despenca 11,4% em 2017; no Rio, tombo foi de 17,7%

Mesmo em meio à inflação baixa, a menor desde 1998, os mais ricos do Sudeste ficaram mais pobres no ano passado. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), na média, o tombo do rendimento médio real desse grupo foi de 10% ou de R$ R$ 3,8 mil a menos, saindo de R$ 34.137 para R$ 30.652 entre 2016 e 2017.

Com esse movimento, ajudado pelo bom ano agrícola, diminuiu a diferença entre a renda do 1% mais rico do Centro-Oeste e a do Sudeste. Em 2016, a renda dos ultra-ricos do Centro- Oeste equivalia a 75% da renda do 1% mais rico do Sudeste. No ano passado, chegou a 96,6%.

Em todas as demais regiões do país, essa parcela ultra-rica viu sua renda crescer no ano passado. No Norte, o salto foi de 10,5% (de R$ 18.370 para R$ 20.296); no Nordeste, de 8,55% (de R$ 20.122 para R$ 21.843); no Centro-Oeste, disparada de 15,6% (de R$ 25.612 para R$ 29.611); e no Sul, o avanço foi menor, de 1,29% (de R$ 24.028 para R$ 24.340).