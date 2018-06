Relator quer votar MP da tabela do frete na próxima semana

Deputado Osmar Terra diz que o ideal seria aprovar a proposta que impõe preços mínimos para o transporte de cargas antes do recesso parlamentar, que inicia em 17 de julho

O relator da Medida Provisória 832, que trata do preço mínimo do frete rodoviário, deputado Osmar Terra (MDB-RS), quer votar na próxima terça-feira (3 de julho) seu parecer na comissão mista que trata do assunto.



"A gente quer aprovar antes do recesso parlamentar, na Câmara e no Senado", disse o deputado, após participar de audiência pública com representantes dos caminhoneiros para tratar da tabela do frete.



O cenário ideal segundo ele, seria aprovar o texto na comissão na terça-feira da próxima semana e, na quarta-feira, no plenário da Câmara, para que na semana seguinte a MP passasse pelo plenário do Senado. O recesso parlamentar começará no próximo dia 17 de julho e vai até 1º de agosto.





O tabelamento mínimo do frete foi uma das ações do governo para encerrar a paralisação nacional dos caminhoneiros em maio, que chegou a causar desabastecimento de combustível e de outros produtos em diversas regiões do país.

A tabela enfrenta fortes resistências do agronegócio e da indústria, cujas cargas são transportadas pelos caminhões. Eles alegam que a tabela deixa o transporte até 150% mais caro.



O Supremo Tribunal Federal (STF) vem tentando mediar um acordo para chegar a valores consensuais entre as partes. O órgão marcou para esta quinta-feira (28) um novo encontro entre o setor produtivo e os caminhoneiros.



*Com Reuters