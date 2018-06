Relator no STF vota a favor da volta da contribuição sindical obrigatória; Fux, contra

O repasse obrigatório aos sindicatos foi extinto com a nova lei trabalhista, proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso no ano passado. A nova lei, que entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado, manteve a contribuição, mas em caráter facultativo, ou seja, cabendo ao trabalhador autorizar individualmente o desconto na remuneração.



Voto de Fachin

Relator das ações no Supremo, Edson Fachin considerou que a Constituição de 1988 reforçou o papel dos sindicatos na representação dos trabalhadores, dando a eles várias atribuições em defesa das categorias. Para o ministro, o custeio das entidades também é previsto na Constituição.



Para o ministro, a nova lei trabalhista "desinstitucionaliza de forma substancial a principal fonte de custeio dos sindicatos".



O ministro disse, também, que o fim da obrigatoriedade na contribuição implica em "renúncia fiscal", indicando que a arrecadação era uma receita pública, cujo corte deveria estar acompanhado de um estudo sobre o impacto orçamentário e financeiro sobre os cofres públicos.



Voto de Fux

Fux votou em seguida a Fachin e discordou do colega. Ele rejeitou a interpretação de que a contribuição seria um tributo. Para o ministro, portanto, a cobrança não poderia ser compulsória. Fux citou cifras com os ganhos dos sindicatos e ponderou que, nem sempre, eles se revertem em ganhos para os trabalhadores.

"Os números estratosféricos dos sindicatos não se traduziram no bem estar de qualquer categoria", disse o ministro, completando: "A Constituição estabelece que ninguém é obrigado a se filiar e a se manter filiado a entidade sindical".



Fux lembrou que os sindicatos têm outras formas de custeio, e a contribuição obrigatória não implicaria no fechamento das entidades. O ministro acrescentou que, com a reforma trabalhista, os advogados sindicais ganharam o direito de receber honorários, um recurso que ajudaria na manutenção do funcionamento das associações.





*Com agências