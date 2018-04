Rei do Mate inaugura nova unidade no RJ

Loja foi aberta na Universidade Veiga de Almeida, na zona norte

Líder no mercado de franchising no segmento de cafeteria, maior rede de casa de chás do país e na lista das maiores franquias do Brasil, o Rei do Mate dá mais um passo em sua estratégia de expansão com abertura da franquia localizada na unidade Universidade Veiga de Almeida, zona norte do Rio. "O Rio é uma praça muito estratégica para a rede. É a segunda maior região em faturamento e número de unidades. Além disso, o mate tem uma sinergia grande com o consumidor carioca e a empresa um carinho especial pela região", conta Antonio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate.



Apesar de ser conhecido por ter o maior número de lojas dentro de shoppings e também endereços de rua, o Rei do Mate tem investido em novas frentes para expansão, como galerias comerciais de supermercados, modelo de negócios store-in-store, franquias dentro de aeroportos, universidades, hospitais e venda de produtos no varejo. "A marca está sempre buscando se reinventar e expandir por meio de diferentes canais para chegar a este consumidor onde ele estiver e em diferentes momentos de compra", finaliza Antônio.



Sobre a Rei do Mate



A Rei do Mate foi fundada em 1978, pelo empresário Kalil Nasraui, próxima a famosa esquina paulista das avenidas Ipiranga e São João. Esta primeira loja tinha cerca de 20 metros quadrados e conquistou os consumidores com sua receita de chá própria, consumida pura ou com leite, limão, caju e maracujá. Foi sucesso na década de 1980, tornando-se ponto tradicional do Centro paulistano.



Por mais de uma década, a Rei do Mate manteve lojas próprias, sete no total, todas em São Paulo, que ajudaram a mudar o hábito de consumo de chá dos paulistanos. A entrada da segunda geração da família na empresa, em 1991, estruturou o negócio para que ele fosse multiplicado como franquia. Foram desenvolvidos novos produtos, novas combinações da bebida – que hoje chega a 100 – e café e pão de queijo foram incorporados ao cardápio.



Hoje, a Rei do Mate conta com mais de 320 lojas instaladas em 17 Estados. Atualmente é a maior rede de produtos à base de mate do país e é considerada também uma das maiores e mais renomadas cafeterias, no formato de franchising. Por ano, a rede realiza cerca de 20 milhões de atendimentos nas unidades da empresa.



