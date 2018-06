Regra prevê que paciente pague até 40% dos procedimento; 'percentual é absurdo', diz Idec

ANS define regras para mecanismos que permitem ao usuário pagar menos por mês pelos convênios; entidades de defesa do consumidor dizem que novidade pode levar ao endividamento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu, nesta quinta-feira (28), a regulamentação que impõe limites na cobrança dos valores das duas modalidades de planos de saúde que vêm crescendo no mercado: a coparticipação (quando o cliente arca com uma parte dos custos do atendimento toda vez que usa o plano de saúde) e a franquia (similar à de veículos). As mudanças vão entrar em vigor em 180 dias (6 meses).



Entre as normas está a que permite às operadoras de planos de saúde cobrarem dos clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado. Por mês, porém, a cobrança extra não pode ultrapassar o valor da mensalidade, segundo a ANS.



Já por ano, o cliente não pode pagar mais que o equivalente a 12 mensalidades. Ou seja, quem tem um plano individual com mensalidade de R$ 500, por exemplo, pode pagar por mês até o mesmo valor de franquia e coparticipação, o que pode resultar num pagamento mensal à operadora de R$ 1 mil. Nesse caso, a mensalidade dobraria.



"O dobro da mensalidade é muita coisa, mesmo com o limitador anual. A pessoa quando contrata um plano de saúde já escolhe um de mensalidade máxima que consegue pagar sem comprometer suas outras prioridades. E ela não vai saber com clareza que aquele plano pude custar em um ano inteiro o dobro do valor contratado", disse a advogada Ana Carolina Navarrete, pesquisadora em Saúde do Idec.





O Procon-SP entende que o percentual de cobrança de 40% por atendimento é elevado.



"Queria saber se a ANS fez alguma avaliação sobre a capacidade de reserva financeira dos usuários de planos de saúde para saber se eles têm condição de arcar com esses custos? Esse percentual é absurdo. O governo muda regras de cartão de crédito e cheque especial dizendo que quer diminuir o endividamento e empurra goela abaixo essas novas normas de plano de saúde que podem deixar o consumidor endividado de vez", disse Paulo Miguel, diretor executivo do Procon-SP





A resolução também isenta a incidência de coparticipação e franquia em mais de 250 procedimentos, como exames preventivos e de pré-natal e tratamentos de doenças crônicas, incluindo tratamento contra o câncer e hemodiálise. Dez consultas com obstetra e os testes feitos nos recém-nascidos, como o do pezinho, também serão gratuitos.

Entre as consultas, estarão isentos quatro atendimentos com médicos generalistas (clínico-geral, médico da família, pediatra, ginecologista e geriatra) por ano. Entre os exames preventivos que não terão cobrança extra estão mamografia para mulheres de 40 a 69 anos (um exame a cada dois anos), papanicolau para pacientes de 21 a 65 anos, glicemia de jejum para maiores de 50 anos e teste de HIV, entre outros.

Além disso, fica proibido o uso de coparticipação e franquia diferenciada por doença ou patologia.



Pronto-socorro

Terão ainda regra diferente os atendimentos feitos em pronto-socorro. Nesses casos, não incidirá o valor percentual de 40% de coparticipação por procedimento realizado, mas, sim, um valor fixo e único a cada atendimento.



Esse valor ficará limitado à metade do valor da mensalidade do beneficiário e não poderá ser superior ao valor pago pela operadora de plano de saúde ao hospital ou clínica.





Paulo Miguel também critica a cobrança em procedimentos de urgência e emergência.

"Não fomos ouvidos em momento algum. Criadas para proteger o consumidor, as agências reguladoras inverteram o seu papel", disse.



Descontos para quem bons hábitos de saúde

Outra novidade é a possibilidade de planos de saúde oferecerem descontos, bônus ou outras vantagens aos consumidores que mantiverem bons hábitos de saúde. A expectativa, segundo a ANS, é que a medida incentive a adesão de beneficiários a programas de promoção da saúde e prevenção de doenças mantidos pelas operadoras.

Até então, as regras que tratavam de coparticipação e franquia, previstas em resolução do Conselho de Saúde Suplementar datada de novembro de 1998, eram genéricas e não previam claramente condições, critérios e limites para aplicação.

Dados da agência mostram que, em dez anos, a participação desse tipo de plano subiu de 22% para 52% do mercado. Atualmente, mais de 50% dos quase 48 milhões de beneficiários estão vinculados a planos com coparticipação ou franquia.