Reforma trabalhista: parecer do governo não vincula atuação dos juízes

Associação diz que caberá aos magistrados decidir se a nova lei da CLT vale ou não para contratos antigos

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), entidade representativa de mais de 4 mil juízes trabalhista em todo o Brasil, diz que o parecer, emitido nesta terça-feira (15) pelo Ministério do Trabalho informando que a reforma trabalhista vale para todos os contratos "não vincula atuação de juízes".



O entendimento do governo "tem efeito vinculante apenas para a administração pública federal, na esfera do Poder Executivo, não influenciando, em nenhum aspecto, a atuação dos juízes do Trabalho", diz a nota da Anamatra.



O órgão diz que "defende a independência técnica de todos os juízes do trabalho, cabendo à jurisprudência dos tribunais consolidar o entendimento majoritário da magistratura do Trabalho acerca da Lei 13.467/2017 , inclusive quando à sua aplicação aos contratos antigos, o que só ocorrerá com o decorrer do tempo".



Segundo a Anamatra, a aplicação dos pontos da reforma perdeu seu efeito com a perda de validade da Medida Provisória 808/2017, em 23 de abril último, que definia que a reforma trabalhista valia para todos os contratos de trabalho. Com isso, "resta aos tribunais do trabalho definir as consequências dessa perda de eficácia nos contratos de trabalho celebrados antes de 11 de novembro de 2017", quando a nova lei passou a vigorar, acrescenta a nota.