Reforma trabalhista não gerou empregos, dizem líderes sindicais

As mudanças na legislação trabalhista não se refletiram na geração de empregos no país e acabaram fragilizando o vínculo empregatício, disseram líderes sindicais que participaram nesta terça-feira (1º) de ato no Rio de Janeiro que marcou o Dia do Trabalho. O evento reuniu cerca de 200 pessoas, na Praça XV, no centro da cidade, a maioria ligada a centrais sindicais, sindicatos e empresas estatais.

O presidente regional da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RJ), Marcelo Rodrigues, declarou que a nova legislação trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado, foi uma agressão e não criou empregos formais.



"A informalidade e o subemprego estão disparando no Brasil, mesmo com essa reforma. O que fizeram foi acabar com o emprego e com os direitos trabalhistas e contratar qualquer um, a qualquer trocado. Essa reforma trabalhista foi um soco nos trabalhadores. Quem não tinha um emprego, hoje tem?", questionou o líder sindical, conhecido como Marcelinho.



Segundo o presidente regional da CUT, a miséria aumentou muito no país nos últimos meses e tornou-se nitidamente visível nas ruas das cidades.



"O crescimento da população de rua no Rio de Janeiro está a olhos vistos. Muitos deles têm casa, mas preferem dormir na rua, no centro, porque não têm dinheiro para a passagem. Isso é reflexo do desemprego e do subemprego, de pessoas que ganham menos de um salário mínimo, o que hoje é permitido pela reforma", apontou Marcelinho.



O diagnóstico é semelhante ao do coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, que não vê motivos de comemoração para os trabalhadores no 1º de Maio.



"A reforma não trouxe nenhum benefício ao trabalhador. De 2003 a 2014, sem mexer na Lei Trabalhista, o país gerou 20 milhões de empregos. Foi vendido à população que modernizando [a legislação], o país ia gerar mais empregos. A gente quer saber onde? Os empregos que estão sendo gerados são na informalidade, sem direito a férias, 13º salário e licença maternidade. E mesmo assim, o número de demissões continua a superar o de admissões, e a renda do trabalhador caiu", destacou o líder petroleiro.



O governo rebate o pessimismo dos líderes sindicais e vê um aumento no nível do emprego ainda este ano, O ministro do Trabalho, Helton Yomura, disse nesta terça, em evento alusivo à data, também no Rio, que o país deve ter um saldo positivo de 2 milhões de postos de trabalho neste ano.



*Com Agência Brasil