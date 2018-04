Reforma trabalhista: governo fará 'o que for necessário' após queda da MP, diz Jucá

Romero Jucá (MDB-RR), líder do governo no Senado e articulador da Medida Provisória (MP) que suavizava pontos polêmicos da reforma trabalhista, afirmou nesta segunda-feira (23) que o Executivo fará "o que for necessário" para complementar a nova lei.



Para aprovar a reforma trabalhista, o governo atendeu a reivindicações do Senado e editou a MP, que suavizava e esclarecia pontos polêmicos da nova lei trabalhista, que passou a valer a partir de 11 de novembro de 2017.



A MP tinha validade até esta segunda (23) e como ela não foi aprovada no Congresso deixou de valer.



"Há um vácuo pelo fato da MP ter caducado, mas o governo fará o que for necessário para que haja uma complementação da reforma trabalhista", afirmou Jucá, em declaração enviada pela assessoria do senador.

Ainda nesta declaração, o líder do governo atribuiu a não aprovação da MP a "disputas políticas".



Resolveria a "insegurança jurídica" que traz a ausência da medida, segundo juristas, a edição de uma nova MP, mas o governo já descartou a possibilidade por ser ano eleitoral.



O Ministério do Trabalho, em nota divulgada nesta segunda, descartou a possibilidade de mais uma MP. "O ministro [do Trabalho] Helton Yomura descarta a possibilidade de uma nova MP e observa que um decreto pode se configurar em alternativa viável juridicamente", informou nesta segunda o Ministério do Trabalho.



Na sexta (20), o r elator da MP na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) disse que o decreto deve regulamentar apenas questões relacionadas ao trabalho intermitente.

Na nota, o ministério diz ainda que analisa o que pode ser feito e apresenta três possíveis alternativas: ato normativo próprio do Ministério do Trabalho, decreto ou portaria. Os demais pontos só poderiam ser regulamentados por lei, mas o governo não pretende enviar nova MP ou projeto para isso, disse.