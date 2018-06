Rede do 7 a 1 é vendida aos pedaços na Alemanha

Leilão beneficente ocorreu em Colônia no Encontro Econômico Brasil-Alemanha com empresários brasileiros e alemães; cada fatia custava € 71

O maior vexame do futebol brasileiro foi pretexto para uma campanha de solidariedade envolvendo o Brasil e a Alemanha. A rede da semifinal histórica da Copa de 2014, realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, e perdida pelo Brasil por 7 x 1, foi dividida em 8.150 pedaços, para serem vendidos em um leilão beneficente por € 71 (R$ 313) cada.



A venda dos pedaços ocorreu nesta quarta-feira (27) em Colônia (Alemanha) no Encontro Econômico Brasil-Alemanha com empresários brasileiros e alemães, no mesmo dia em que a Alemanha foi eliminada da Copa ainda na fase de grupos pela primeira vez na história.



A promoção é do Mineirão, em parceria com o Consulado Honorário da Alemanha em Belo Horizonte e a ONG alemã DAHW. O projeto tem como objetivo beneficiar crianças e entidades que promovem o esporte como meio de inclusão social no Brasil.



Já a trave será exposta no museu do Futebol, de Dortmund (Alemanha). A outra trave e a rede da partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2014 ficarão no Mineirão e serão parte do acervo e reserva técnica do Museu Brasileiro do Futebol.