Rede aceitará TV velha como entrada na nova; 2º televisor sairá por R$ 1

O mote da campanha publicitária será: "Você vai ter coragem de ver o Brasil [na Copa 2018] com a mesma TV do 7x1?".

"A brincadeira é que as TVs que viram o 7x1 (da Alemanha sobre o Brasil, na Copa de 2014) estão zicadas", conta Ilca Sierra, diretora de marketing multicanal do Magazine Luiza.



TV por R$ 1

A rede Casas Bahia também preparou uma promoção para a Copa. Os clientes que comprarem uma televisão de tamanho maior que 60 polegadas (com preço a partir de R$ 4.999) poderão levar uma segunda, de 32 polegas, por R$ 1. Comprado individualmente, o aparelho dado "de brinde" custa R$ 1.199.