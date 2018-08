Red Bull abre inscrições para programa de trainee 2019

O processo estará aberto até o dia 31 de agosto, e podem se candidatar às vagas jovens graduados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos cursos de administração, publicidade, marketing, comunicação social, economia e engenharia.

une "esporte, cultura, música, gente jovem e muita adrenalina".

Segundo a empresa, "seguindo o conceito de job rotation, o Graduate Programme dá a oportunidade para que os trainees conheçam diferentes áreas e adquiram conhecimentos variados, que darão base para um projeto final com escopo nacional quando cada um deles for direcionado à sua área de interesse. Como parte do programa, os participantes também passam por um treinamento internacional com graduates de diferentes países nas sedes da empresa espalhadas pelo mundo".



Entre os requisitos para as vagas estão a fluência em inglês, mobilidade, a criatividade, a inovação e a autenticidade.





A última etapa do processo seletivo está prevista para o mês de novembro, quando os escolhidos para as vagas serão comunicados do resultado.