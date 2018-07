Receita libera R$ 5 bilhões de restituição do IR

Mais de 3,3 milhões de contribuintes poderão ter acesso ao crédito

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (16) R$ 5 bilhões referente ao segundo lote das restituições do Imposto de Renda. O crédito estará disponível para mais de 3,3 milhões de contribuintes.



O lote contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. A consulta dele foi aberta no último dia 9.



Dos R$ 5 bilhões liberados, R$ 1,6 bilhão é destinado a contribuintes com prioridade, como idosos acima de 80 anos (3.358); entre 60 anos e 79 anos (49.796); com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (7.159) e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (1.120.771).



A restituição fica disponível no banco cadastrado no declaração por um período de até um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate, será necessário fazer um requerimento por meio da internet.



Declaração



O contribuinte pode consultar se teve a declaração liberada na página da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146.



*Com informações da Agência Brasil