Receita libera na 2ª consulta a lote do IR; professor terá prioridade

Mais de três milhões de contribuintes serão beneficiados nesta etapa

A Receita Federal vai liberar a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda (IR) de 2018 na próxima segunda-feira (9) às 9h, informou o órgão.



Nesta etapa, serão contemplados 3.360.917 contribuintes, com a liberação total de R$ 5 bilhões. A novidade, agora, será a inclusão de professores entre os beneficiários com prioridade de recebimento. Esse direito foi assegurado no fim do ano passado. O dinheiro estará disponível para saques nos bancos no dia 16.



De acordo com o Fisco, do montante a ser liberado este mês, a quantia de R$ 1,62 bilhão será paga aos contribuintes com prioridade de recebimento–pessoas a partir de 60 anos ou que tenham doenças graves. O lote incluirá 3.358 idosos acima de 80 anos, 49.796 pessoas entre 60 e 79 anos e 7.159 cidadãos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além de 1.120.771 professores.



A prioridade de pagamento para os docentes foi garantida em 26 de outubro de 2017, por meio de uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer. Os profissionais de ensino cuja maior fonte de renda seja o magistério passaram a ter restituição prioritária a partir deste ano, logo após o primeiro pagamento feito aos idosos.





A restituição do IR de 2018 virá corrigida em 2,04% (variação da taxa básica de juros, a Selic, de maio a julho deste ano).

Neste lote, também serão incluídas devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Nestes casos, as devoluções serão pagas com correções que variam de 2,04% a 104,16%, dependendo do ano.