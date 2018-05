Receita libera consulta a restituições do IR

Os lotes residuais referem-se a contribuintes que caíram na malha fina, mas que tiveram agora suas resituições liberadas.





No total, 125.569 contribuintes receberão o total de R$ 200 milhões no próximo dia 15. Desse montante, R$ 85.314.569,52 serão pagos a 23.957 contribuintes idosos e 2.140 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.