Receita libera consulta a 3º lote de restituições do IR nesta quarta

Ao todo, serão pagos R$ 3,6 bilhões para 2.852.737 contribuintes no dia 15 de agosto. Desse valor total, R$ 3,466 bilhões referem-se ao terceiro lote do IR de 2018, que contemplará 2.806.075 contribuintes.



Do valor total de restituições, a Receita informou que R$ 342 milhões referem-se aos contribuintes idosos, com mais de 60 anos, ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além daqueles cuja maior de renda seja o magistério.



Depois desse grupo, recebem os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, se tiverem direito a ela.