Receita libera 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2018

Primeira fase da restituição atende quase 2,5 milhões de pessoas na categoria prioridade

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (15) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. Os contribuintes com prioridade terão o crédito depositado na conta indicada na declaração. O valor total é de R$ 4,728 bilhões.



A primeira fase da restituição atende quase 2,5 milhões de pessoas. São idosos acima de 80 anos (228.921), entre 60 e 79 anos (2.100.461) e pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave (153.256).



São liberadas os recursos dos contribuintes que não caíram na malha fina. O primeiro lote sempre contempla as pessoas que têm prioridade. Depois, nos seguintes, o critério de liberação é a data de envio da declaração.



O próximo lote deverá ser liberado no dia 16 de julho, o terceiro no dia 15 de agosto, e nos demais sempre entre os dias 15 e 17 dos meses seguintes até dezembro deste ano. O dinheiro restituído fica disponível no banco apontado pelo contribuinte durante um ano.



As informações sobre quais declarações foram liberadas está disponível no site da Receita Federal ou o contribuinte pode ligar para o Receitafone 146.



*Com informações da Agência Brasil