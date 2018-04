Receita ainda espera 11 milhões de declarações de IR

De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes prestem contas até o fim do prazo para a entrega, no dia 30 de abril.

Com isso, a seis dias do fim do prazo, cerca de 11,2 milhões de contribuintes ainda não entregaram suas declarações.

Em nota, a Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Neste ano é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos ou mais, completados até a data de 31 de dezembro do ano passado, lembra o órgão.



Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017, entre outras condições.