Receita ainda espera 1,1 milhão de declarações do IR

Até às 17h, o órgão diz que já recebeu mais de 27,7 milhões de documentos; até ao fim do dia, são esperadas 28,8 milhões

Até às 17h desta segunda-feira (30), último dia para prestação de contas ao Fisco, a Receita recebeu 27.797.788 declarações do Imposto de Renda (IR) 2018. Em média, o site está contabilizando 4.944 declarações por minuto.



De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. O prazo de entrega da declaração encerra nesta segunda às 23h59.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Quem ainda não conseguiu enviar, dica é entregar a declaração mesmo incompleta ou até em branco e depois fazer uma retificadora.