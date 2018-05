Protesto de caminhoneiros entra no 4º dia

Manifestações acontecem em estradas de todo o país

Os caminhoneiros entraram nesta quinta-feira (24) no quarto dia de protestos contra o preço dos combustíveis. Estradas de todo o país registram algum tipo de manifestação. Na maior parte dos casos, a categoria para os veículos em fila no acostamento, mas há locais em que as rodovias foram interditadas.



Entre os pontos de manifestação estão: as rodovias federais BR-101 entre estados no nordeste e do sudeste; BR-493 em Goiás; BRs 393 e 465, no Rio de Janeiro, e a BR-116 em São Paulo.



A Polícia Rodoviária Federal informou que multará qualquer veículo que, deliberadamente, restringir o tráfego nas estradas. A multa pode chegar a R$ 5.689,40.



A paralisação dos caminhoneiros tem resultado no desabastecimento produtos, alimentos e combustível em diversos estados. O que tem reflexo na circulação das linhas de transporte público, que já registraram frotas reduzidas na manhã desta quinta-feira (24) em diversas cidades do país.



*Com informações da Agência Brasil