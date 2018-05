Isenção custará redução de até 60% das vendas do aço brasileiro

As siderúrgicas brasileiras decidiram aceitar imposição de cotas de exportação para os EUA em troca da eliminação de tarifas adicionais anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump. Com isso, as exportações brasileiras de aço semiacabados deverão cair 7,4% em relação ao volume de 2017. Já no caso de acabados, haverá redução entre 20% e 60%. As estimativas são do Instituto Aço Brasil (IABr).



Segundo o presidente do órgão, Marco Polo de Mello Lopes, o setor não tinha alternativas e cobrou medidas do governo brasileiro para evitar que o Brasil seja o destino de novos excedentes globais de aço que surgirão após a implantação das restrições americanas a importações.