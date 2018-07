Projeto que repassa prejuízo com 'gatos' deve elevar tarifa da luz em 5,2%

Aprovação pela Câmara de penduricalhos na proposta que libera venda de distribuidoras da Eletrobras, vai pesar no bolso dos brasileiros, estima Abrace

A aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei que destrava a venda das distribuidoras da Eletrobras do Norte e Nordeste, vai pesar no bolso do brasileiro.



O impacto será de R$ 7,55 bilhões por ano, o que representará aumento médio de 5,2% nas tarifas de energia, incluindo residências e empresas. A estimativa é da Abrace, que reúne grandes consumidores industriais e consumidores livres de energia.



O cálculo contempla penduricalhos incluídos de última hora no projeto, como a isenção do pagamento de conta de luz para famílias de baixa renda com consumo de até 70 kilowatts-hora (kWh) e a autorização para que duas distribuidoras que atuam na Região Norte repassem seus custos com "gatos" aos consumidores.



O projeto ainda precisa ser aprovado no Senado e ser sancionado pelo presidente Temer antes de entrar em vigor.



"O projeto de lei era para facilitar a privatização das distribuidoras. Mas algumas emendas, como a da tarifa social e a questão das perdas de energia (gatos), ajudam a piorar o que já está muito ruim. Está se fazendo um canibalismo do setor elétrico, e o consumidor final é sempre quem paga a conta", afirmou Edvaldo Santana, presidente da Abrace e ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Baixa renda

Um dos penduricalhos foi a mudança na chamada tarifa social. Pela proposta, serão beneficiadas com a isenção do pagamento da conta de luz as famílias:



-com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo

- e que consumirem até 70 kwh/mês



Atualmente, os descontos para famílias de baixa renda são calculados com base no consumo, que vai de 30 kwh/mês a 220 kwh/mês. O desconto varia de 10% a 65%.



Segundo o Ministério de Minas e Energia, 8,9 millhões de famílias devem ser beneficiadas.



Consumidor pagará por prejuízos com furtos

Outro ponto aprovado na Câmara foi a inclusão da autorização do repasse à conta da luz de todos os brasileiros dos furtos de energia sofridos pela

As duas estão entre as seis distribuidoras de energia elétrica hoje administradas pela Eletrobras e que serão leiloadas.

De acordo com o deputado, o objetivo da medida é "preparar" as empresas para serem privatizadas.





Eletroacre e a Ceron, que atendem consumidores do Acre e de Rondônia, respectivamente.