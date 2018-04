Projeto que permite saque do FGTS a quem pede demissão avança

Hoje, fundo só pode ser retirado em caso de desligamento sem justa causa ou para a compra de imóvel

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto de Rose de Freitas (PMDB-ES) que permite o saque integral da conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em caso de pedido de demissão do trabalhador.

A proposta foi terminativa, então poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para uma nova votação no plenário do Senado.



Hoje, o FGTS só pode ser sacado em caso de demissão quando não há justa causa. Outras situações, como doenças graves, fechamento da empresa e fim do contrato também possibilitam o saque.



O texto atual da CLT–fruto da reforma trabalhista em vigor desde 11 de novembro– já conferiu ao trabalhador 50% do aviso prévio e da multa do FGTS e saque de 80% do saldo do FGTS em caso de demissão em comum acordo, lembrou o relator do projeto, o senador Paulo Paim (PT-RS).



Sendo assim, o projeto de Rose, no entender de Paim, é um passo a mais rumo à "correção de uma distorção histórica" na legislação que trata do FGTS, que buscava restringir o acesso a estes recursos que pertencem originariamente ao próprio trabalhador.



Outros projetos tramitam no Congresso para autorizar o saque em demais situações. O senador Eduardo Amorim (PSC-PE), por exemplo, quer permitir o saque do fundo para pagamento de empréstimo consignado, de curso de nível superior ou cirurgias essenciais para a saúde. Já a proposta do senador Lasier Martins (PSD-RS) quer permitir o saque no FGTS para o pagamento de pensão alimentícia.



