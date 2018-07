Projeção para inflação cai para 4,15%, diz BC

Para 2019, o centro da meta tem previsão de 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. No ano seguinte, a meta é chegar a 4% e para 2021, 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual.



Atividade econômica



A projeção para a expansão dos bens e serviços produzidos no país – o PIB (Produto Interno Bruto) – caiu de 1,53% para 1,50%, neste ano.



A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar permanece em R$ 3,70 no final deste ano. Para o fim de 2019, passou de R$ 3,60 para R$ 3,68.



*Com informações da Agência Brasil

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a projeção para a inflação deste ano, após sequencia de oito altas. A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2018 caiu de 4,17% para 4,15%, segundo a pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira (16).Para 2018, o centro da meta é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para alcançar o índice, o Banco Central usa como instrumento a taxa Selic, que atualmente está em 6,5% ao ano.As instituições financeiras estimam que o IPCA no próximo ano seja de 4,10%, mesma estimativa feita há quatro semanas. Para 2020 e 2021 o índice esperado é de 4%.