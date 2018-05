Produção industrial cresce 1,3%

A produção na indústria brasileira cresceu 1,3% em março desde ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É a 11ª taxa positiva consecutiva e a menor desde junho de 2017. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).Nos últimos 12 meses, a indústria acumulou alta de 2,9%, este dado repetiu o resultado de fevereiro e permaneceu o mais elevado desde junho de 2011 (3,6%). No ano de 2018, a alta acumulada foi de 3,1%. Na média móvel trimestral, foi registrada queda de 0,7%.De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, a produção industrial brasileira teve um recuo de apenas 0,1% de fevereiro para março deste ano. Entre as quatro categorias econômicas, foram registradas altas de 2,1% na produção de bens de capital, 1% nos bens duráveis e de 0,2% nos bens semi e não duráveis. Já as categorias de bens intermediários e indústria geral tiveram quedas de -0,7% e -0,1%, respectivamente.