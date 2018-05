Produção industrial cai em oito estados pesquisados pelo IBGE

Estado da Bahia foi o que registrou a maior retração neste ano, de 5,3%

A produção industrial recuou em oito locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A principal queda ocorreu na Bahia (-5,3%).



Em sete pontos foi registrada alta, sendo que no Amazonas ocorreu o maior avanço, de 24,3%.



Na comparação com fevereiro, o estado também registrou a maior retração (-4,5%), seguido pelo Rio de Janeiro (-3,7%); Santa Catarina (-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,9%), Paraná (-0,9%), Minas Gerais (-0,5%) e Ceará (-0,2%).



A alta foi registrada em sete estados: Pará (9%), Mato Grosso (4,7%), Espírito Santo (2,8%), Amazonas (2,6%), São Paulo (2%), Goiás (1,2%) e Pernambuco (0,2%).

Já nos acumulados do ano e de 12 meses, houve mais alta do que queda. No acumulado do ano, houve crescimentos em dez locais, inclusive, no Amazonas, com alta de 24,4%, e recuos em cinco locais. No Espírito Santo, -6%.



*Com informações da Agência Brasil