Procons orientam consumidor a exigir nota fiscal nos postos de combustível

Notificação é por conta do preço abusivo em meio à greve dos caminhoneiros, que está no quarto dia, que provocou falta dos produtos nas bombas

Os consumidores devem exigir nota fiscal, com discriminação do valor pago por litro de combustível e a quantidade abastecida, para documentar casos de preços abusivos que vêm sendo praticados a pretexto da paralisação dos caminhoneiros.



Esse é a recomendação da Associação Brasileira dos Procons (Procons Brasil) que orienta os cidadãos a denunciarem aos Procons de sua região casos em que se identifique que os postos estão praticando valores que representam vantagem manifestamente excessiva.



Em todo o Brasil, os Procons estão atuando a partir da reclamação de consumidores e de fiscalizações. Confirmada o abuso, os postos podem ser autuados e multados. No Paraná, por exemplo, a multa pode chegar a R$ 6 milhões.



"Com a nota fiscal na mão, podemos confrontar os valores aos daqueles pagos pelos postos de gasolina a seus fornecedores e comprovar se houve ou não a prática abusiva", explica Claudia Silvano, do Procon Paraná, acrescentando que, identificada a prática, o consumidor que tenha a nota pode requerer o ressarcimento do valor pago a mais.





No Distrito Federal, postos chegaram a cobrar o litro da gasolina a R$ 9,99. O Procon local diz que está realizando uma operação de fiscalização e informa que a maioria dos postos já baixou o preço.

O Procon-SP, por sua vez, explica que a prática abusiva é prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Seção IV, das Práticas Abusivas, art. 39 Inciso X) e trata da elevação de preços de produtos e serviços sem justa causa.



Para combater esses aumentos injustificados é fundamental que o consumidor anexe à denúncia aos Procons a imagem do cupom fiscal ou, na falta dele, o máximo de informações sobre o estabelecimento nome/bandeira, endereço, data de compra e preços praticados, incluindo, quando for possível, fotos.



Com esses dados em mãos, a autarquia pode abrir procedimento para apuração, comprovação e possível punição dos infratores.

*Com agências



