Procon-SP notifica empresas a mudarem rótulos de cervejas

A Fundação Procon-SP notificou as empresas responsáveis pelas cervejas Heineken, Proibida, Antarctica, Bohemia, Brahma, Budweiser, Skol, Stella Artois, Corona, Itaipava, Crystal, Devassa, Schin, Sol e Kaiser. A entidade de defesa do consumidor, ligada à Secretaria de Justiça, quer as cervejarias especifiquem nos rótulos quais são os cereais que compõem as bebidas.

O órgão se baseou em uma decisão da Justiça de Goiás para pedir a manifestação das empresas.



No fim do mês passado, a Justiça Federal de Goiás deu 120 dias para que as cervejarias especifiquem nos rótulos informações sobre os cereais, como milho ou arroz, e demais ingredientes que compõem os produtos distribuídos e vendidos por elas no Brasil, acatando parcialmente um pedido feito em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal do Estado. As embalagens antigas não precisarão ser substituídas.



Para o juiz, não é suficiente um aviso, por parte das empresas, que há outros ingredientes na cerveja além da cevada, já que isso pode causar dúvidas nos consumidores. "Afinal, quais seriam esses outros ingredientes? Milho, sorgo, soja, arroz, aveia?", questiona?



Essa informação, argumenta, é importante porque pode influenciar na decisão de comprar ou não a bebida. "E se há diferenças de sabor e de custos entre a cevada e os demais cereais admitidos a substituí-la, cabe reservar-se ao consumidor o direito de livre escolha quanto ao(s) tipo(s) de cereal que pretende ingerir", diz a sentença. Na época da decisão judicial, a Ambev disse em nota que "segue criteriosamente a legislação e as regras vigentes" e que "fala abertamente sobre nossos ingredientes em nossas campanhas, em nossas páginas nas redes sociais e nas visitas guiadas em nossas cervejarias". A Heineken Brasil, que controla a Kaiser Brasil e a Brasil Kirin, afirmou que "não comenta processos em andamento", enquanto a Cervejaria Petrópolis, fabricante das marcas Itaipava e Petra, não responderam. *Com agências