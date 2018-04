‘Previdenciômetro’ mostra que governo teria poupado R$ 3 bi com reforma

Segundo a ferramenta, lançada pela CNI, com essa economia, o país poderia construir 797 escolas ou 133 hospitais

O governo já teria economizado R$ 3,3 bilhões para realizar investimentos, se a reforma da Previdência estivesse em vigor desde junho do ano passado, segundo cálculo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que lançou ontem, o Previdenciômetro.



A ferramenta mostra o valor que o país poderia dispor hoje para investir em outras áreas, caso as novas regras previdenciárias, previstas no substitutivo aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, estivessem valendo desde o início de junho de 2017.



Entre as mudanças previstas no texto em tramitação estão a idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, a equiparação entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos e regra de transição até 2037.



Pelas contas da CNI, com esse dinheiro, o governo poderia ter construído, por exemplo, 797 escolas, 133 hospitais, 52.619 casas populares ou 2.210 quilômetros de rodovias.



Os valores da economia, atualizados a cada segundo, foram calculados a partir de projeções feitas pelo Ministério da Fazenda e representam a diferença entre os gastos projetados com a manutenção das regras previdenciárias atuais e os gastos projetados com a mudança dos critérios para a aposentadoria, de acordo com a reforma em discussão.



Esse cálculo considera, como exemplos, que cada escola custa R$ 4,16 milhões, como informa o Portal de Compras do Governo Federal. Para a construção dos hospitais, foram considerados os valores da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, que orça em R$ 25 milhões a construção de um hospital com 350 leitos.



O painel, disponível no site da confederação, vai servir para pressionar os candidatos à Presidência a discutir na campanha a necessidade de endurecer as regras para se aposentar no Brasil e garantir a sustentabilidade das contas públicas.



A CNI fará, no dia 4 de julho, debate com os principais presidenciáveis e quer que a reforma previdenciária esteja em foco.



"Ou este governo faz a reforma da Previdência ou o próximo terá de fazê-la para o país não quebrar", disse o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.



"Não há e não haverá escapatória: como já fizeram outros países, o Brasil precisa enfrentar o problema. Quanto mais cedo fizermos a reforma, melhor para as contas públicas e para o crescimento da economia", acrescentou.