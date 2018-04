Prévia do PIB confirma ritmo lento da economia

O índice de atividade da economia brasileira de fevereiro divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (16) é mais um dado que reforça a percepção que se generaliza de que a economia neste início de ano está desapontando, com um ritmo bem mais lento do que se previa.

O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas geradas em um país) registrou crescimento de 0,09% em fevereiro na comparação com o mês anterior. Pesquisa da Reuters com analistas projetava uma alta de 0,15% no mês.





O resultado pode levar a novas revisões, para baixo, da expectativa de crescimento neste ano. No Boletim Focus, divulgado também nesta segunda pelo Banco Central, os analistas do mercado financeiro reduziram de 2,80% para 2,76% a projeão de crescimento deste ano, na

terceira semana seguida de redução.