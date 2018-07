Prévia de julho mostra queda de 0,5 ponto na confiança da indústria

Setor estava com baixas expectativas, mas Índice da Situação Atual teve aumento de 3,4 pontos

Segundo dados publicados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), o Índice de Confiança da Indústria, medido pela instituição, registrou uma queda de 0,5 ponto na prévia de julho, em comparação com junho.



Em uma escala de zero a 200, o indicador está em 99,6 pontos, segundo o dado preliminar, retornando para um patamar abaixo dos 100 pontos.



A queda na confiança da indústria é provocada pelas baixas expectativas do setor, como é indicado pelo Índice de Expectativas que caiu 4,3 pontos na prévia de julho, atingindo 100,7.



Já o Índice da Situação Atual, que mede a confiança no momento presente, subiu 3,4 pontos e chegou 98,5 pontos.

O resultado preliminar de julho sinaliza o segundo recuo consecutivo no Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, de 0,3 ponto percentual, para 75,9%.



*Com dados da Agência Brasil