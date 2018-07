Prévia da inflação fica em 0,64% em julho

Taxa desacelera, mas ainda é a maior para o mês desde 2004

A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) ficou em 0,64% em julho, de acordo com taxa divulgada nesta sexta-feira (20) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O índice desacelerou 1,11% em relação à junho. Mas ainda é o maior já registrado para o mês de julho desde 2004 (0,93%). O resultado é atribuido principalmente pela alta dos preços na energia, alimentos, transportes e habitação.



Com a prévia de julho, a inflação oficial acumula taxas de 3% no ano e de 4,53% em 12 meses.



Influências



O aumento médio de 6,77% no custo da energia elétrica no país foi apontado como um dos principais responsável pelo índice da inflação de 0,64%.



No período de apuração da pesquisa (segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de julho) houve reajustes da tarifas nas concessionárias de São Paulo, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.



Além da energia, o IBGE informou que subiram os custos da habitação (1,99%); dos alimentos, puxado pelo leite longa vida (18,3%); e dos transportes, influenciado pelo aumento da passagem aérea (45,05%).



*Com informações da Agência Brasil