Presidente do STF suspende coparticipação em planos de saúde

Relacionado Após críticas, ANS admite rever cálculo do reajuste dos planos de saúde Regra prevê que paciente pague até 40% dos procedimentos; 'percentual é absurdo', diz Procon



Segundo a nota da agência ainda, a norma foi analisada pela AGU (Advocacia-Geral da União), que não apontou ilegalidades ou inconstitucionalidades. A ANS, em nota, informou que ainda não foi notificada, mas que editou a norma "observando rigorosamente o rito para edição de ato administrativo normativo, especialmente quanto à oportunidade de participação da sociedade".Segundo a nota da agência ainda, a norma foi analisada pela AGU (Advocacia-Geral da União), que não apontou ilegalidades ou inconstitucionalidades.

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, suspendeu nesta segunda-feira (16) a resolução da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) que propõe que pacientes de planos de saúde paguem até 40% no caso de haver cobrança de franquia e coparticipação sobre o valor procedimentos médicos realizados.A ministra deferiu medida cautelar do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ajuizada no último dia 13. A resolução fica suspensa até que seja examinada pelo ministro relator, Celso de Mello, ou pelo plenário da Corte.