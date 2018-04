Presidente da Petrobras vai liderar conselho da BRF

Inicialmente, o voto seria feito na chapa única, que tem dez membros. Mas pouco antes do início previsto da assembleia, a BRF recebeu recomendação da CVM para que o sistema de voto múltiplo, cujo pedido de adoção havia sido retirado na véspera pela gestora de fundos Aberdeen, fosse adotado.



A confirmação de Parente no lugar de Abilio Diniz marca o fim do período do ex-dono do Grupo Pão de Açúcar e atual acionista do Carrefour, à frente da BRF. Ele assumiu o conselho da empresa em abril de 2013 e prometeu levar as ações a R$ 100. Nesta quinta-feira (26), os papéis fecharam cotados a R$ 26.

As ações da companhia vem sendo penalizadas pelos investidores por conta do prejuízo de R$ 1 bilhão registrado no ano passado, das investigações da Operação Carne Fraca e do conflito entre os principais acionistas.



*Com agências