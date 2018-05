Presidente da Petrobras diz que política de reajuste dos combustíveis não muda

Após reunião com a cúpula do governo, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, confirmou nesta terça-feira (22) que a política de preços de combustível não será alterada. "É reconhecida que [a variação no preço dos combustíveis] é uma consequência dos preços internacionais e do câmbio. Portanto, não houve discussão em relação a política de preços da Petrobras, que está exatamente como estava antes: sem qualquer mudança", declarou Parente.

O governo de Michel Temer vem sofrendo pressão por causa dos seguidos reajustes. Na segunda-feira (21), milhares de caminhoneiros deflagraram uma paralisação que fechou rodovias em 17 Estados do país. A categoria reclama do reajuste das tarifas do diesel, que encarecem seus custos. O diesel representa 42% do valor do frete.

A política atual do preço de combustível começou a valer em julho do ano passado. Agora os reajustes são feitos com maior frequência, às vezes até diariamente, de acordo com as variações do petróleo no mercado internacional e do dólar.