Presidente da Petrobras apela a funcionários para que evitem greve

O presidente da Petrobras, Pedro Parente

, enviou, nesta segunda-feira (28), uma carta aos funcionários da estatal na qual pede uma reflexão sobre o atual momento de crise. O documento afirma que paralisações e pressões para a redução de preços





representam um retrocesso que pode prejudicar consumidores, a empresa e, em última instância, a sociedade brasileira. Os petroleiros decidiram aderir ao movimento dos caminhoneiros e a anunciaram que vão cruzar os braços por 72 horas a partir desta quarta-feira (30) Os petroleiros decidiram aderir ao movimento dos caminhoneiros e a anunciaram que vão cruzar os braços por 72 horas a partir desta quarta-feira (30)

. Na pauta de reivindicações estão a redução dos preços do preço do botijão de gás e a saída de Parente do comando da Petrobras.





"Como a Petrobras e a sua força de trabalho podem melhor ajudar o Brasil neste momento? Não acreditamos que seja com paralisações e com pressões para redução de nossos preços. Em nosso entendimento, isso teria justamente o efeito contrário: seria um retrocesso em direção ao aumento do endividamento, prejudicando os consumidores, a própria empresa, e, em última instância, a sociedade brasileira", afirma a carta, que conclui:

"Assim, neste grave momento da vida nacional, convidamos todos a uma cuidadosa reflexão. Apontamos acima os aspectos que julgamos pertinentes à essa reflexão. E que tomem a sua decisão na direção do que acreditam melhor representar o interesse da sociedade e de nossa empresa".