Prejuízo líquido da Oi cai 19% e atinge R$ 6,6 bi em 2017

Dívida sobe a R$ 47,6 bilhões, mas operadora diz que recuperação judicial vai reduzi-la em R$ 35 bilhões

Em meio ao processo de recuperação judicial, a operadora Oi teve prejuízo líquido de R$ 6,656 bilhões no ano passado, uma queda de 18,9% na comparação com a perda de R$ 8,206 bilhões ocorrida em 2016, informou a empresa nesta sexta-feira (13). Essa é a primeira divulgação de resultados após credores e Justiça aprovarem o plano de recuperação d companhia.



No período, o endividamento da operadora aumentou, de R$ 44,1 bilhões no terceiro trimestre para R$ 47,6 bilhões em dezembro.



"A aprovação do plano de recuperação judicial por ampla maioria dos credores vai permitir redução da dívida em mais de R$ 35 bilhões, viabilizando a retomada do ciclo de investimentos", disse a companhia em comunicado.

No quarto trimestre, as perdas da operadora foram de R$ 3,916 bilhões. No mesmo período de 2016, o resultado havia sido ainda pior, uma perda de R$ 4,808 bilhões.