Preços completam 16 meses em queda no e-commerce, diz Buscapé

Os preços do comércio eletrônico registraram deflação de 4,03% em março, aponta a medição do Índice Fipe Buscapé. São 16 meses consecutivos de deflação anual, ou seja, comparada ao mesmo mês do ano anterior. Na comparação ante ao mês de janeiro, os preços apresentaram queda de 0,63%.

Dos dez grupos monitorados pelo índice Fipe Buscapé, a maioria (seis) apresentou redução em março, tendo a queda sido impulsionada, principalmente, pelas categorias telefonia e celulares (-12,76%), esporte e lazer (-5,53%) e fotografia (-4,28%). Informática (-3,21%), moda e acessórios (-1,40%), e eletrônicos (-0,87%) também apresentaram queda. No campo oposto, registraram aumento de preço os grupos: casa e decoração (0,18%), eletrodomésticos (0,71%), cosméticos e perfumaria (2,58%) e brinquedos e games (5,31%).

"Preços em queda no e-commerce são sempre um bom sinal do ponto de vista macroeconômico, pois mostram que existe uma certa estabilidade no cenário", disse Sandoval Martins, presidente do Buscapé.