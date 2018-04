Preço do frango deve cair de 10% a 12% até junho

Após a União Europeia (UE) suspender a compra de frango de 20 frigoríficos brasileiros, há uma semana, os supermercados preveem que o preço do produto cairá ainda mais para os consumidores.

A projeção é de redução de 10% a 12% até junho, segundo a Apas (Associação Paulista de Supermercados). O preço do frango já vinha acumulando baixas. No período de um ano, até março, o valor da ave inteira caiu 7,94%, segundo a inflação oficial medida pelo IPCA, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Desde o início deste ano, a queda é de 3,87%. "O preço já estava baixo. Com esse embargo europeu, que vai saturar o mercado interno, até junho, o frango pode despencar ainda mais, entre 10% e 12%", projeta Thiago Berka, economista da Apas. E, se o embargo persistir, é possível que a queda do preço se acentue", acrescentou.



*Com agências