Preço do diesel no Brasil atinge nível recorde

O preço médio do diesel vendido pela Petrobras a distribuidoras de combustíveis atingiu nesta quarta-feira (11) seu maior valor desde meados de 2017, no embalo do movimento do barril do petróleo no mercado internacional, que opera a cerca de 72 dólares, marcando uma máxima desde dezembro de 2014.

O diesel, combustível mais consumido no Brasil, está sendo comercializado nas refinarias da empresa nesta quarta-feira ao valor médio de R$ 1,9169 o litro, após alta de 2,3% ante o valor cobrado no dia anterior, segundo dados da Petrobras.

É o maior valor do diesel desde que a empresa começou a reajustar preços quase que diariamente, em 30 de junho de 2017, seguindo os valores do mercado internacional, em busca de rentabilidade. Entretanto, a alta acumulada em abril é de 1,5%.

"Hoje, quando o mercado de petróleo oscila, isso é repassado diretamente para a conta. Então você vai ter um aumento naturalmente", disse o sócio da GO Associados Fernando Marcato, destacando que em anos passados a Petrobras subsidiava os preços dos combustíveis, amargando prejuízos bilionários, ao segurar reajustes.



Gasolina sobe 2,4%

Já o preço médio da gasolina da empresa nas refinarias atingiu R$ 1,6833 o litro, alta de 2,4% ante terça-feira. É o maior nível desde 3 de janeiro, quando o combustível fóssil foi comercializado a R$ 1,6917 o litro. Em abril, a alta acumulada é de 0,3%.

Enquanto isso, a cotação do petróleo, negociado em Londres, referência global, operava, ensta tarde, a US$ 72,08 barril, um aumento de 1,5% ante o dia anterior.

A política de preços da Petrobras para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras segue as variações das cotações do petróleo e as mudanças na taxa de câmbio.

"Uma das causas é certamente o aumento do preço do petróleo, batendo os 72 dólares o Brent. A taxa de câmbio também está ajudando um pouco, batendo quase 3,42 reais... principalmente de sexta-feira para cá, que aumentou", disse o analista de petróleo da Tendências Walter De Vitto.

Tensões geopolíticas, como o possível retorno de sanções comerciais contra o Irã, um grande produtor de petróleo, assim como tensões entre EUA e Oriente Médio são citados como fatores de pressão para os preços do petróleo.

Procurada, a Petrobras não comentou imediatamente o assunto.



*Com Agência Reuters