Preço do diesel cai, mas ainda abaixo do prometido; veja desconto por Estado

A ANP, entretanto, só possui levantamentos semanais.

O corte anunciado pelo governo entrou em vigor no dia 1º de junho e o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, estimou que a redução do preço poderia levar até 15 dias para chegar aos consumidores.





Os dois Estados eram os únicos que haviam antecipado o desconto de R$ 0,46 no cálculo do ICMS, imposto que recai sobre o preço do diesel. Os demais dependiam dessa mudança. Essa alteração acontece a cada 15 dias e a última ocorreu no dia 31 de maio, antes do corte na refinaria, que começou no dia seguinte, 1º de junho.

O aumento do preço do diesel foi o estopim para a insatisfação dos caminhoneiros, que vinham sofrendo também com uma queda da demanda, em meio à retomada fraca da economia. Por conta disso, o setor decidiu paralisar suas atividades em 21 de maio, retornando à normalidade, no dia 31, após uma série de concessões do governo, como corte de R$ 0,46 no preço do diesel na bomba e tabela de preços mínimos para o frete rodoviário.





Entretanto, os representantes das distribuidoras de combustíveis alegaram que, de imediato, só poderiam repassar o desconto integral dado nas refinarias pela Petrobras, à custa de um subsídio governamental e de corte nos impostos Cide e PIS/Cofins, em dois Estados: São Paulo e Espírito Santo.R$ 0,366R$ 0,284R$ 0,43R$ 0,311R$ 0,373R$ 0,359R$ 0, 396R$ 0,3940R$ 0,347R$ 0,327R$ 0,402R$ 0,398R$ 0,379R$ 0,371R$ 0,334R$ 0,40R$ 0,33R$ 0,423R$ 0,408R$ 0,419R$ 0,398R$ 0,324R$ 0,392R$ 0,359R$ 0,421R$ 0,422R$ 0,399