Preço das passagens aéreas contribui para queda da inflação

Alta dos alimentos



As altas ficaram por conta de frutas (5,32%), que com a sazonalidade da oferta contribuiu para a alta no grupo de Alimentação e bebidas (0,07%).



"Apesar disto, também por conta da oferta, os preços das carnes (-1,18%), do tomate (-5,31%) e do frango inteiro (-2,85%) caíram", afirmou Gonçalves.

A redução dos preços das passagens aéreas foi apontado como o principal fator para a queda da inflação em março, que registrou 0,09%, o índice inferior ao do mesmo período de 2017, quando foi de 0,25%. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).De acordo com o gerente do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), Fernando Gonçalves, a desaceleração do índice no mês passado de março se deve principalmente à redução média de 15% dos bilhetes. "Se considerarmos janeiro e fevereiro como meses de férias, a tendência é de os preços caírem em março, com a volta às aulas", explicou.Também influenciou o resultado de queda o índice de comunicação (-0,33%). De acordo com o IBGE, o resultado pode ser atribuído a redução nas tarifas das ligações locais e interurbanas, de fixo para móvel, em vigor desde 25 de fevereiro.